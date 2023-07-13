ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бородюк назвал развал СССР трагедией

Тренер поделился воспоминаниями о тех временах,
13 июля 2023 19:48
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок сборной СССР, России и Олимпийский чемпион Сеула Александр Бородюк поделился воспоминаниями о развале Совектсого Союза.

«Чем для меня был развал СССР? Трагедией. Жили все вместе, дружно — и вдруг такое. Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить! Но всё сгорело после развала.

Тогда очень много людей, которым было за 30, потеряли всё. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке. Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения», - приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Бородюк в 1989 году перебрался в Германию, где успел повыступать за «Шальке 04», «Фрайбург» и «Ганновер». Он вернулся в Россию только в 1997 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Иванов заявил, что «Урал» не ставит конкретных задач в РПЛ
«Урал» стал 11-м по итогам сезона-2022/2023.
13.07.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Челси» отклонил первое предложение «Интера» по трансферу Ромелу Лукаку 
«Пенсионеров» не устроила предложенная сумма «нерадзурри» за бельгийского футболиста. 
13.07.2023 19:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бородюк заявил, что «Торпедо» провалило начало прошлого сезона из-за сорванных трансферов
Экс-главный тренер черно-белых обвинил руководство клуба.
13.07.2023 19:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Тоттенхэм» нашел потенциальную замену Гарри Кейну в «Ювентусе»
Английского форварда может подписать «Бавария» в ближайшее время.
13.07.2023 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петржела считает, что у ЦСКА нет шансов в матче против «Зенита» за Суперкубок России
Встречу состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
13.07.2023 19:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дель Боске прокомментировал интерес «Реала» к Мбаппе
Килиан может перебраться в Мадрид в следующем году.
13.07.2023 19:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Урал» разгромил узбекский «Нефтчи» в товарищеском матче 
Екатеринбургская команда отправила в ворота соперника три безответных мяча.
13.07.2023 19:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кафанов рассказал, как Карпин не позволил Губерниеву уничтожить себя в интервью
Главный тренер сборной России справился со звездным журналистом.
13.07.2023 19:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Далеру будет трудно». Мостовой — о переходе Кузяева в «Гавр»
Футболист является пятикратным чемпионом России.
13.07.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.