Бородюк назвал развал СССР трагедией

Бывший игрок сборной СССР, России и Олимпийский чемпион Сеула Александр Бородюк поделился воспоминаниями о развале Совектсого Союза.

«Чем для меня был развал СССР? Трагедией. Жили все вместе, дружно — и вдруг такое. Многие люди потеряли все свои сбережения. У меня после семи лет в «Динамо» в Сберкассе лежало 120 тысяч рублей. На них тогда можно было 12 квартир купить! Но всё сгорело после развала.

Тогда очень много людей, которым было за 30, потеряли всё. Думали, что заработали на всю жизнь, а оказалось, что ничего нет. Когда вернулся, купил на деньги, заработанные за семь лет, мешок картошки на рынке. Но это трагедия не только для меня, а для всех людей моего поколения», - приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Бородюк в 1989 году перебрался в Германию, где успел повыступать за «Шальке 04», «Фрайбург» и «Ганновер». Он вернулся в Россию только в 1997 году.