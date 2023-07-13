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«Челси» отклонил первое предложение «Интера» по трансферу Ромелу Лукаку 

«Пенсионеров» не устроила предложенная сумма «нерадзурри» за бельгийского футболиста. 
13 июля 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

«Интер» сделал трансферное предложение «Челси» по нападающему Ромелу Лукаку в размере 30 миллионов евро, однако в ответ на него получил отказ. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны не вышли из переговоров и продолжают процесс обсуждения потенциальной сделки. Сообщается, что в 30-летнем игроке заинтересованы еще два клуба, которые могут в скором времени выйти на лондонцев с предложениями о покупке форварда.

Напомним, что прошедший сезон Лукаку проводил в аренде в «Интере». Он принял участие в 37 матчах миланской команды, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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