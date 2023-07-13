Иванов заявил, что «Урал» не ставит конкретных задач в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задаче команды на новый сезон российской Премьер-лиги.

«У нас одна задача — выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим. Побороться за топ-10 впервые с 2019 года? А зачем? Есть одно место — первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны. Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне команда из Екатеринбурга заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Первый матч нового сезона «Урал» проведет 22 июля, соперником клуба станет московский ЦСКА.