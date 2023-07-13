«Фиорентина» установила ценник на полузащитника Софьяна Амрабата 

Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, 26-летний футболист рассчитывает покинуть итальянскую команду в текущее летнее трансферное окно. Сообщается, что «фиалки» готовы продать хавбека за 35 миллионов евро. На игрока претендуют «Атлетико», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Амрабат присоединился к «Фиорентине» в августе 2020 года. В минувшем сезона за команду Винченцо Итальяно он сыграл 49 матча и отдал одну результативную передачу. Его трудовое соглашение с фиолетовыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Он выступает за сборную Марокко с 2017 года. Всего за национальную команду он провел 49 игр и отличился двумя ассистами.