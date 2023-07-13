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«Милан» объявил о переходе форварда Кристиана Пулишича из «Челси»

Американский игрок заключил четырехлетнее соглашение с «дьяволами».
«Милан» объявил о переходе форварда Кристиана Пулишича из «Челси»
13 июля 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич перешел в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Как утверждает источник, стороны подписали контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Сообщается, что сумма трансфера 24-летнего футболиста составила около 20 миллионов евро. Сам игрок будет получать зарплату в размере четырех миллионов евро в год.

Добавим, Пулишич выступал в составе «Челси» с лета 2019 года. В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он сыграл 30 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021.

источник: ФК «Милан»
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