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Вратарь московского «Динамо» находится на сборе одноименного клуба из Махачкалы

Подтверждает президент дагестанской команды.
13 июля 2023 20:42
автор: Максим Скороходов

Вратарь московского «Динамо» Иван Будачев находится на сборе махачкалинского «Динамо». Это подтвердил президент второй команды Гаджи Гаджиев.

«Да, Будачев на сборе нашей команды. Будет ли аренда? Еще не знаю, есть ли у главного тренера решение по нему. Об этом мне не говорили. Сейчас его просматривают», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Гаджиева.

Будачев стал игроком столичной команды в октябре 2020 года, голкипер, которому сейчас 21 год, не играл за основную команду бело-голубых. В его активе 41 матч за «Динамо-2», в которых он пропустил 60 голов и десять раз сыграл «на ноль».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» выступает в Первой лиге. В номом сезоне ее главным тренером будет Курбан Бердыев.

источник: «Спорт-Экспресс»
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