Игнатьев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России и назвал фаворита матча

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок страны между «Зенитом» и ЦСКА.

«Я бы не стал строить прогнозы на исход матча за Суперкубок, исходя из того, что команды показали в ходе подготовки к сезону.

Все только-только «вышли» из подготовки, первый матч. У «Зенита» больше качества, мастерства в составе, длиннее скамейка. За счет этого они могут прибавлять по ходу встречи», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Матч за суперкубок России состоится в Казани 15 июля. Начало встречи - в 17:00 по московскому времени.