Голкипер «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ранее сообщалось, что манкунианцы уже договорились об условиях контракта с самим игроком. «Красные дьяволы» отправили миланскому клубу второе предложение на покупку Онана — 45 млн евро + 5 млн евро бонусов. Итальянский клуб ответил согласием.

В минувшем сезоне камерунский голкипер сыграл 41 встречу за «Интер». 19 из них он отыграл «на ноль». Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Онана составляет 35 млн евро.