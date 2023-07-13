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Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Камерунец перейдет из «Интера».
13 июля 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

Голкипер «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ранее сообщалось, что манкунианцы уже договорились об условиях контракта с самим игроком. «Красные дьяволы» отправили миланскому клубу второе предложение на покупку Онана — 45 млн евро + 5 млн евро бонусов. Итальянский клуб ответил согласием.

В минувшем сезоне камерунский голкипер сыграл 41 встречу за «Интер». 19 из них он отыграл «на ноль». Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Онана составляет 35 млн евро.

источник: Evening Standard
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