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Алексей Миранчук отправился на первый предсезонный сбор с «Аталантой»

По слухам, игрок может сменить клуб.
Алексей Миранчук отправился на первый предсезонный сбор с «Аталантой»
13 июля 2023 20:55
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отправился на первый предсезонный сбор с «Аталантой». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что футболист может сменить клубную прописку, но при этом остаться в Серии А. Интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина».

27-летний футболист провел минувший сезон в «Торино» на правах аренды, забив в 31 матче четыре гола и отдав шесть результативных передач. За «Аталанту» россиянин выступает с 2020 года, его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

источник: «Спорт-Экспресс»
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