Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отправился на первый предсезонный сбор с «Аталантой». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что футболист может сменить клубную прописку, но при этом остаться в Серии А. Интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина».

27-летний футболист провел минувший сезон в «Торино» на правах аренды, забив в 31 матче четыре гола и отдав шесть результативных передач. За «Аталанту» россиянин выступает с 2020 года, его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до окончания сезона-2023/2024.