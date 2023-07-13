«Енисей» объявил об уходе Ивахова с поста главного тренера

«Енисей» объявил об уходе Алексея Ивахова с поста главного тренера.

Клуб выпустил в социальных сетях видео-обращение специалиста, возглавлявшего команду с января 2023 года.

«Сейчас договариваемся с китайскими инвесторами, это сложно, но это уровень. Им интересен наш клуб и наш рынок. Ну, а мы свою миссию выполнили. Я сделал всё что мог в этом клубе. Надеюсь, он дальше будет развиваться.

Всегда болел и болею всем сердцем за «Енисей» и всегда буду готов помочь клубу, если возникнет необходимость», - сказал Ивахов в этом обращении.

Напомним, в прошлом сезоне «Енисей» занял четвертое место в Первой лиге и завоевал право сыграть в переходных матчах за путевку в РПЛ. В них в двухматчевом противостоянии красноярская команда уступила «Факелу» (0:2, 0:1).