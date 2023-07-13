Деле Алли рассказал о жизни в приемной семье 

Полузащитник «Эвертона» и бывший игрок сборной Англии Деле Алли сообщил, что в 12 лет стал жить в приемной семье.

«В 12 лет меня усыновила прекрасная семья. То, что они сделали для меня, невероятно. Если бог создаёт каких-то людей, то это они. Когда я начал жить с ними, мне было очень сложно им открыться – было намного проще быть самим с собой, чтобы они вдруг не отказались от меня. Я старался быть лучшим ребёнком для них, — объяснил 27-летний футболист на YouTube-канале The Overlap.

Добавим, что Алли принадлежит «Эвертону» с января 2022 года. В минувшем сезоне он выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Всего за турецкую команду он провел 15 игр, в которых отличился тремя забитыми мячами. Ранее он на протяжении семи лет играл за «Тоттенхэм». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.