Сборная Португалии разгромила Норвегию в полуфинале юношеского Евро-2023 

Футболисты национальной команды Португалии в возрасте до 19 лет нанесли разгромное поражение своим сверстникам из сборной Норвегии в полуфинальном матче чемпионата Европы 2023 года среди юношей.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Элиу Соузы.

За команду победителей голами отличились Гуштаву Са (4-я минута), Угу Феликс (17), Гонсалу Эстевес (31), Родригу Рибейру (66) и Карлос Боргес (69).

Добавим, что в финале юношеского турнира сборная Португалии встретится с победителем параллельного полуфинала между национальными командами Испании и Италии. Игра пройдет сегодня, 13 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2023 до 19 лет

1/2 финала

Португалия – Норвегия – 5:0 (3:0)

Голы: Са, 4. Феликс, 17. Эстевес, 31. Рибейру, 66. Боргес, 69.