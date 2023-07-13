В «Спартаке» назвали сроки возвращения Николсона в команду

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда нападающий Шамар Николсон вернется в клуб.

«Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск — около десяти дней», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 21 июля.

В первом туре «Спартак» встретится с «Оренбургом».

В минувшем сезоне Николсон принял участие в 22 встречах в РПЛ, забив три гола и отдав одну голевую передачу.