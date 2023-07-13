Мойзес высказался о возможности получить российское гражданство

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о возможности в будущем получить российское гражданство.

«Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас — ЦСКА, а не сборная», — цитирует Мойзеса Sport24.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Мойзес принял участие в 36 матчах, отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и выиграл Кубок России.

Московская команда арендовала 28-летнего футболиста в августе прошлого года, а в субботу, 17 июня официально выкупила игрока у «колорадос».