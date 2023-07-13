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«Зенит» подписал бывшего футболиста «Локомотива»

Игрок выступал за молодежную команду железнодорожников с 2021 года.
13 июля 2023 22:03
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Локомотива» Артемий Косогоров заключил контракт с «Зенитом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, 20-летний футболист будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Сообщается, что Артемий не смог закрепиться в основном составе столичного клуба, поэтому покинул команду по окончании сезона-2022/2023 на правах свободного агента после расторжения соглашения по обоюдному согласию сторон.

Добавим, Косорогов играл за вторую команду «Локомотива» на протяжении двух лет. За это время он провел 50 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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