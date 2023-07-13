«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Нюрнбергом» в контрольном матче 

Завершился товарищеский матч между «Нюрнбергом» и «Арсеналом». Игра прошла на арене «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия).

Отметим, что очная встреча закончилась вничью – 1:1

В составе лондонской команды забитым мячом отличился форвард Букайо Сака на седьмой минуте. За немецкий клуб гол на свой счет записал нападающий Кандзи Окунуки на 62-й минуте матча.

Добавим, что сезон-2022/2023 «Арсенал» завершил на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Нюрнберг» занял 14-ю строчку во второй Бундеслиге.

Товарищеский матч

«Нюрнберг» (Германия) – «Арсенал» (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: Окунуки, 62 Сака, 7.