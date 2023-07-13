Лионель Месси впервые посетил тренировку «Интер Майами»

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Лионель Месси прибыл на базу «Интер Майами» и первый раз посетил тренировку своего будущего клуба. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 36-летний футболист уже прошёл медобследование для перехода в стан «цапель», однако подпишет контракт с командой MLS в воскресенье, 16 июля.

Напомним, в начале прошлого месяца Месси объявил о своём переходе в «Интер Майами» на правах свободного агента. По окончании сезона-2022/2023 у него истекло соглашение с «ПСЖ». Он выступал за парижан на протяжении двух лет. На его счету 75 матчей, 32 гола и 35 результативных передач в составе красно-синих. Ранее он многие годы играл за «Барселону».