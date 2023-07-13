Стали известны детали переговоров Дмитрия Полоза и «Торпедо»

«Торпедо» по-прежнему не может согласовать контракт с экс-форвардом «Ростова» Дмитрием Полозом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, 32-летний нападающий и ростовский клуб пока не приняли окончательного решения по поводу условий трудового соглашения. Сообщается, что бывший игрок сборной России рассчитывает присоединиться к команде, которая базируется в Москве, либо перейти в клуб из Сочи.

Добавим, что по завершении сезона-2022/2023 Полоз стал свободным агентом, так как истек его контракт с «Ростовом». В прошедшем сезоне за команду Валерия Карпина он отыграл 30 матчей и отличился девятью забитыми мячами. В его активе 19 игр, три гола и один ассист за сборную России.