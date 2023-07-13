Капитан сборной Италии по футболу выставлен на продажу 

Руководство «Ювентуса» приняло решение продать своего защитника и капитана Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Как утверждает источник, 36-летний защитник был удивлен тем фактом, что он выставлен на продажу в текущее летнее трансферное окно, однако принял решение «бьянконери» и поручил своему агенту найти ему варианты трудоустройства в ближайшее время. Сообщается, что новым капитаном «старой синьоры» станет бразильский игрок Данило.

Добавим, что Бонуччи вернулся в «Ювентус» в 2018 году после одного сезона выступлений за «Милан». Всего за туринскую команду он провел 502 матча, отличился 37 забитыми мячами и отдал десять результативных передач.

Также на протяжении 13 лет он играет в составе сборной Италии. На его счету 121 игра, восемь голов и семь ассистов за национальную команду.