Стало известно, под каким номером Далер Кузяев будет выступать за «Гавр»

Определился игровой номер полузащитника Далера Кузяева в составе «Гавра». Об этом сообщает пресс-служба «небесных».

Отметим, что 30-летний хавбек присоединился к французской команде в среду, 12 июля.

Как утверждает источник, россиянин получит игровую майку с 14-м номером.

Добавим, Кузяев перешёл в «Гавр» в качестве свободного агента в связи с истечением его контракта с «Зенитом». Он играл за питерский клуб с 2017 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 35 матчах сине-бело-голубых, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.