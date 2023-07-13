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Юрий Семин: каждый участник Суперкубка хочет выиграть этот титул

Встреча состоится 15 июля.
13 июля 2023 23:33
автор: Александр Кожевников

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение насчёт предстоящей встречи ЦСКА и «Зенита» в рамках Суперкубка России.

«Суперкубок — это всегда интересный и важный матч. Начало сезона, и каждому из участников финала, думаю, хотелось бы выиграть титул. На мой взгляд будет равная игра, так как это старт сезона. Предпочтение я бы никому не отдавал и не выделял бы фаворита. Есть изменения в командах, есть какие-то новые варианты в составах. Поэтому, я думаю, что будет интересный матч», - приводит слова Семина Metaratings.

Напомним, очный матч ЦСКА и «Зенита» пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Игра запланирована на субботу, 15 июля.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» стал досрочным чемпионом России, а ЦСКА завоевал Кубок страны.

источник: Metaratings.ru
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