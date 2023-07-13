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В «Ювентусе» сообщили, что клуб выходит из проекта Суперлиги 

Попытка основать новый футбольный турнир состоялась в апреле 2021 года. 
В «Ювентусе» сообщили, что клуб выходит из проекта Суперлиги 
13 июля 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Ювентус» начал юридическую процедуру по выходу из проекта Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

«В результате обсуждения с «Реалом» и «Барселоной», и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применимых к Суперлиге, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта», – написано в клубном заявлении.

Ранее туринская команда была лишена десяти очков в чемпионате Италии в связи с финансовыми махинациями со стороны руководства «старой синьоры». С целью избежать последующего санкций со стороны УЕФА и сохранения возможности выступать в еврокубках клуб объявил о том, что планирует выйти из проекта Суперлиги.

Напомним, что весной 2021 года 12 топовых европейских команд сообщили о создании нового турнира под названием Суперлига, за что были раскритикованы футбольными фанатами и спортивными федерациями. В результате сохранили намерение основать Суперлигу лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

источник: ФК «Ювентус»
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