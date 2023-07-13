Сборная Италии победила Испанию и сыграет против Португалии в финале юношеского Евро

Юношеская сборная Италии победила сверстников из Испании со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

За «Скуадра адзурра» забивали Самуэль Виньято (52-я минута), Никколо Пизилли (66) и Лука Липани (85).

У «Фурия Роха» голами отметились Виктор Барбера (58) и Ярек Гасиоровский (74).

Финал пройдёт 16 июля, соперником сборной Италии будет Португалия.

Чемпионат Европы до 19 лет.

Мальта-2023

Полуфинал

Испания (U-19) — Италия (U-19) — 2:3 (0:0)

Голы: Барбера, 58; Гасиоровский, 74 — Виньято, 52; Пизилли, 66; Липани, 85