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Сборная Италии победила Испанию и сыграет против Португалии в финале юношеского Евро

Турнир проходит в Мальте.
Сборная Италии победила Испанию и сыграет против Португалии в финале юношеского Евро
13 июля 2023 23:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Юношеская сборная Италии победила сверстников из Испании со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

За «Скуадра адзурра» забивали Самуэль Виньято (52-я минута), Никколо Пизилли (66) и Лука Липани (85).

У «Фурия Роха» голами отметились Виктор Барбера (58) и Ярек Гасиоровский (74).

Финал пройдёт 16 июля, соперником сборной Италии будет Португалия.

Чемпионат Европы до 19 лет.

Мальта-2023

Полуфинал

Испания (U-19) Италия (U-19) 2:3 (0:0)

Голы: Барбера, 58; Гасиоровский, 74 Виньято, 52; Пизилли, 66; Липани, 85

источник: «Советский спорт»
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