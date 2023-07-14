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На Неймара претендует клуб АПЛ, если бразилец все-таки уйдет из «ПСЖ»

Французы пока не определились с будущим футболиста.
14 июля 2023 07:27
автор: Александр Шульгин

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

По информации Le Parisien, «аристократы» готовы подписать звездного форварда, однако ждут его решения по поводу своей дальнейшей карьеры.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что судьба Неймара зависит от Мбаппе: если француз останется в команде, то бразильца продадут. Если же чемпион мира уедет в мадридский «Реал» или куда-то еще, то бразилец с высокой долей вероятности останется в Париже.

Напомним, в сезоне-2022/23 Неймар провел 29 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

источник: Le Parisien
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