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«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту

Форвард пока не принял окончательного решения о своем будущем.
14 июля 2023 08:00
автор: Александр Шульгин

Руководство лондонского «Тоттенхэма» пытается всеми способами удержать в своих рядах нападающего Гарри Кейна.

По информации Daily Mail, клубные боссы «шпор» планируют предложить футболисту должность в структуре клуба после окончания им игровой карьеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что основными претендентами на игрока являются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Сам футболист склоняется к тому, чтобы перейти в немецкий клуб, мотивируя это тем, что хочет выигрывать трофеи.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн провел 47 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 31 мяч.

В составе сборной Англии футболист принимал участие в ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также является серебряным призером Евро-2020.

источник: The Daily Mail
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