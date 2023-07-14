«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту

Руководство лондонского «Тоттенхэма» пытается всеми способами удержать в своих рядах нападающего Гарри Кейна.

По информации Daily Mail, клубные боссы «шпор» планируют предложить футболисту должность в структуре клуба после окончания им игровой карьеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что основными претендентами на игрока являются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Сам футболист склоняется к тому, чтобы перейти в немецкий клуб, мотивируя это тем, что хочет выигрывать трофеи.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн провел 47 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 31 мяч.

В составе сборной Англии футболист принимал участие в ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также является серебряным призером Евро-2020.