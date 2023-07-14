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Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер

Игрок уже отстранен от первой команды.
Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер
14 июля 2023 08:39
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выставлен на трансфер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, директора туринского клуба Джованни Манна и Кристиано Джунтоли уже сообщили игроку о решении руководства. Отмечается, что футболист был шокирован этой новостью. Он хотел отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2024-го.

Также сообщается, что новым капитаном «бьянконери» станет бразильский защитник Данило.

36-летний Бонуччи перешел в «Ювентус» летом 2010 года. За «старую синьору» он провел 502 матча и выиграл 17 трофеев, в том числе 9 титулов чемпиона Серии А.

источник: «Советский спорт»
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