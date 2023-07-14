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Российский судья Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода серба Мажича

Ранее в РФС произошли изменения.
14 июля 2023 08:47
автор: Степан Шереметьев

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, что изменилось в работе департамента судейства РФС после того, как его возглавил серб Милорад Мажич.

«Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход. Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы УЕФА - в плане методики, работы ВАР», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.

источник: «Спорт-Экспресс»
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