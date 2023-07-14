Российский судья Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода серба Мажича

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, что изменилось в работе департамента судейства РФС после того, как его возглавил серб Милорад Мажич.

«Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход. Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы УЕФА - в плане методики, работы ВАР», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.