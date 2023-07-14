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«Фиорентина» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Артура

26-летний бразилец покидает туринский клуб.
14 июля 2023 08:47
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 июля, издание Sky Sports сообщает о том, что «Фиорентина» желает подписать контракт с 26-летним бразильским полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что туринцы могут разорвать с ним соглашение. Также сообщалось, что к Артуру проявляет интерес английский клуб «Вулверхэмптон».

Напомним, что минувший сезон 26-летний бразилец провел в «Ливерпуле» на правах аренды. Однако из-за различных травм ему удалось провести всего один матч за команду Юргена Клоппа.

Ранее Артур Мело выступал за «Гремио» и «Барселону». В составе сборной Бразилии он стал обладателем Кубка Америки-2019.

источник: Sky Sports
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