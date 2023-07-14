ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Капитан сборной Уэльса Аарон Рэмзи перейдет в «Кардифф»

Клуб выступает в Чемпионшипе.
14 июля 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити».

Как сообщает на свой странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, все детали между 32-летним футболистом и клубом уже согласованы. Рэмси в ближайшие часы пройдет медосмотр.

Ранее стало известно, что валлийский хавбек отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Таким образом, Аарон вернется в родной клуб. За «Кардифф Сити» он провел 28 матчей, в которых забил три гола.

В минувшем сезоне Рэмзи выступал за «Ниццу». Полузащитник сыграл 34 матча. Аарон забил один гол и отдал три результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
«Фиорентина» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Артура
26-летний бразилец покидает туринский клуб.
14.07.2023 08:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Российский судья Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода серба Мажича
Ранее в РФС произошли изменения.
14.07.2023 08:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер
Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер
Игрок уже отстранен от первой команды.
14.07.2023 08:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-футболист ЦСКА Бекао перешел в «Фенербахче» за 10 млн евро
Бразилец решил покинуть Серию А.
14.07.2023 08:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту
«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту
Форвард пока не принял окончательного решения о своем будущем.
14.07.2023 08:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
На Неймара претендует клуб АПЛ, если бразилец все-таки уйдет из «ПСЖ»
На Неймара претендует клуб АПЛ, если бразилец все-таки уйдет из «ПСЖ»
Французы пока не определились с будущим футболиста.
14.07.2023 07:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Италии победила Испанию и сыграет против Португалии в финале юношеского Евро
Сборная Италии победила Испанию и сыграет против Португалии в финале юношеского Евро
Турнир проходит в Мальте.
13.07.2023 23:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ювентус» не рассчитывает на Маккенни
В «старой синьоре» происходит чистка состава.
13.07.2023 23:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.