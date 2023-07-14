Капитан сборной Уэльса Аарон Рэмзи перейдет в «Кардифф»

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити».

Как сообщает на свой странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, все детали между 32-летним футболистом и клубом уже согласованы. Рэмси в ближайшие часы пройдет медосмотр.

Ранее стало известно, что валлийский хавбек отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Таким образом, Аарон вернется в родной клуб. За «Кардифф Сити» он провел 28 матчей, в которых забил три гола.

В минувшем сезоне Рэмзи выступал за «Ниццу». Полузащитник сыграл 34 матча. Аарон забил один гол и отдал три результативные передачи.