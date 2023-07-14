Карасев высказался о приглашении на сентябрьский сбор судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев отметил положительные моменты в приглашении УЕФА на сентябрьский сбор судей.

Отметим, что 44-летний рефери в качестве арбитра ФИФА работает с 2010 года, а позже вошел в элитную категорию судей УЕФА.

«Естественно, я рад, потому что полтора года я нигде не был, а тут, как-то неожиданно. Понимаю, что это еще не говорит о том, что мне дадут международные игры, буду ли я судить — это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят, поучаствовать в сборах», — цитирует Карасева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА в связи с приглашением Карасева на сбор.