ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинский защитник Чигринский сравнил Месси с Ибрагимовичем

Ранее он выступал с ними за «Барселону»
14 июля 2023 09:20
автор: Виталий Овсянников

36-летний украинский футболист Дмитрий Чигринский, в настоящее время выступающий за греческий клуб «Ионикос» на позиции защитника, сравнил Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича.

В период с 2009 по 2010 годы он выступал вместе с ними в «Барселоне».

«Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком, неким интровертом. А Ибрагимович — наоборот, всегда весёлый, на юморе. Ментально он был одним из сильнейших футболистов, которых я видел. Златан постоянно хотел выигрывать и верил, что он лучший футболист мира. Мы с ним очень хорошо общались, несколько раз он подвозил меня на тренировку. Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь – в его глазах читалась жажда побед», — заявил Чигринский в интервью «Український футбол».

В составе «Барселоны» защитник провел всего лишь 14 матчей. Наибольшую известность он получил, выступая за донецкий «Шахтер», в составе которого стал шестикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА.

источник: «Украинский футбол»
«Зенит» сообщил руководству «Фламенго», что Клаудиньо не продается
«Зенит» сообщил руководству «Фламенго», что Клаудиньо не продается
Питерцы возлагают большие надежды на 26-летнего полузащитника.
14.07.2023 09:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карасев высказался о приглашении на сентябрьский сбор судей УЕФА
14.07.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Капитан сборной Уэльса Аарон Рэмзи перейдет в «Кардифф»
Клуб выступает в Чемпионшипе.
14.07.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Фиорентина» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Артура
26-летний бразилец покидает туринский клуб.
14.07.2023 08:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Российский судья Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода серба Мажича
Ранее в РФС произошли изменения.
14.07.2023 08:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер
Бонуччи шокирован решением «Ювентуса» выставить его на трансфер
Игрок уже отстранен от первой команды.
14.07.2023 08:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-футболист ЦСКА Бекао перешел в «Фенербахче» за 10 млн евро
Бразилец решил покинуть Серию А.
14.07.2023 08:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту
«Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна в «Баварию», клуб предложил новые условия футболисту
Форвард пока не принял окончательного решения о своем будущем.
14.07.2023 08:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.