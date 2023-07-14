Украинский защитник Чигринский сравнил Месси с Ибрагимовичем

36-летний украинский футболист Дмитрий Чигринский, в настоящее время выступающий за греческий клуб «Ионикос» на позиции защитника, сравнил Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича.

В период с 2009 по 2010 годы он выступал вместе с ними в «Барселоне».

«Месси был серьёзным и довольно закрытым человеком, неким интровертом. А Ибрагимович — наоборот, всегда весёлый, на юморе. Ментально он был одним из сильнейших футболистов, которых я видел. Златан постоянно хотел выигрывать и верил, что он лучший футболист мира. Мы с ним очень хорошо общались, несколько раз он подвозил меня на тренировку. Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь – в его глазах читалась жажда побед», — заявил Чигринский в интервью «Український футбол».

В составе «Барселоны» защитник провел всего лишь 14 матчей. Наибольшую известность он получил, выступая за донецкий «Шахтер», в составе которого стал шестикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА.