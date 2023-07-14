«Спартак» не будет подписывать контракт с бывшем защитником «Лестера» Амарти

«Спартак» отказался от идеи с подписанием экс-защитника «Лестера» Дэниеля Амарти.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний футболист может перейти в стан красно-белых на правах свободного агента. Называлась возможная зарплата Амарти - 2,5–3 млн евро в год.

Как сообщает на своей странице в соцети журналист Грач Хачатрян, «Спартак» не проявил заинтересованности в трансфере игрока сборной Ганы.

В минувшем сезоне Амарти вместе с «Лестером» вылетел из АПЛ. Даниэль провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.