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«Спартак» не будет подписывать контракт с бывшем защитником «Лестера» Амарти

Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль анонсировал подписание новых защитников.
14 июля 2023 10:40
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» отказался от идеи с подписанием экс-защитника «Лестера» Дэниеля Амарти.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний футболист может перейти в стан красно-белых на правах свободного агента. Называлась возможная зарплата Амарти - 2,5–3 млн евро в год.

Как сообщает на своей странице в соцети журналист Грач Хачатрян, «Спартак» не проявил заинтересованности в трансфере игрока сборной Ганы.

В минувшем сезоне Амарти вместе с «Лестером» вылетел из АПЛ. Даниэль провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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