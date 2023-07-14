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Болельщики «Спартака» продлили бойкот матчей из-за Fan ID

Фанаты красно-белых продолжают гнуть свою линию.
14 июля 2023 11:05
автор: Артур Гичунцев

Болельщики «Спартака», входящие в объедение «Фратрия», не будут посещать матчи команды в сезоне-2023/24. По словам фанатов, они продлили бойкот из-за закона о Fan ID.

«В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остается единым для всего движа и не подлежит пересмотру. Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча», – говорится в заявлении болельщиков.

Ранее фанаты ЦСКА заявили, что будут ходить на матчи Кубка России, так как этот турнир не предусматривает использование Fan ID.

Что касается «Спартака», то новый сезон РПЛ красно-белые начнут 23 июля: в этот день команда сыграет с «Оренбургом».

источник: «Советский спорт»
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