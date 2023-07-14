ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Краснодар» объявил об уходе Кристиана Рамиреса

Стало известно, где продолжит карьеру эквадорский футболист.
14 июля 2023 11:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 июля, «Краснодар» объявил об уходе 28-летнего защитника Кристиана Рамиреса. Он продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

«Спасибо за игру и самоотдачу, Крис! Желаем Кристиану успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в официальном заявлении клуба.

Напомним, Кристиан Рамирес выступал в составе «быков» с 2017 года. За этот период он провел 187 матчей, в которых забил три гола и оформил 14 ассистов. В составе «Ференцвароша» он уже выступал с 2015 по 2017 годы.

К слову, в июне 2021 года Рамирес получил российское гражданство.

источник: ФК «Краснодар»
Ари заявил, что мечтает сыграть в товарищеском матче Россия - Бразилия
14.07.2023 11:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Болельщики «Спартака» продлили бойкот матчей из-за Fan ID
Фанаты красно-белых продолжают гнуть свою линию.
14.07.2023 11:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Барселоне начали снос трибун стадиона «Камп Ноу»
Домашняя арена «сине-гранатовых» была построена в 1957 году.
14.07.2023 11:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Вольфсбург» согласовал контракт с Гозенсом
Немец согласовал условия личного контракта с «волками».
14.07.2023 10:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» не будет подписывать контракт с бывшем защитником «Лестера» Амарти
Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль анонсировал подписание новых защитников.
14.07.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Карасев объяснил свои решения в ситуации с Соболевым и Рошей во время матча между «Спартаком» и ЦСКА
Инцидент произошел в минувшем чемпионате РПЛ.
14.07.2023 10:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Фейеноорде» подтвердили, что следят за полузащитником Захаряном
На данный момент игрок представляет «Динамо».
14.07.2023 10:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Энрике планирует подписать в «ПСЖ» форварда «Лиона»
Transfermarkt оценивает нападающего в € 18 млн.
14.07.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.