«Краснодар» объявил об уходе Кристиана Рамиреса

Сегодня, 14 июля, «Краснодар» объявил об уходе 28-летнего защитника Кристиана Рамиреса. Он продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

«Спасибо за игру и самоотдачу, Крис! Желаем Кристиану успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в официальном заявлении клуба.

Напомним, Кристиан Рамирес выступал в составе «быков» с 2017 года. За этот период он провел 187 матчей, в которых забил три гола и оформил 14 ассистов. В составе «Ференцвароша» он уже выступал с 2015 по 2017 годы.

К слову, в июне 2021 года Рамирес получил российское гражданство.