Ари заявил, что мечтает сыграть в товарищеском матче Россия - Бразилия

Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари да Силва рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Бразилии, если он состоится.

«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками. Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно», - приводит слова игрока Sport24.

Ари получил российское гражданство летом 2018 года и провел два матча за национальную сборную.