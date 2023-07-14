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Ари заявил, что мечтает сыграть в товарищеском матче Россия - Бразилия

14 июля 2023 11:20
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари да Силва рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Бразилии, если он состоится.

«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками. Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно», - приводит слова игрока Sport24.

Ари получил российское гражданство летом 2018 года и провел два матча за национальную сборную.

источник: Sport24.ru
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