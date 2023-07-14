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«Енисей» назначил на пост главного тренера бывшего наставника «Балтики»

Клуб выступает в Первой лиге.
14 июля 2023 11:42
автор: Александр Поволоцкий

»Енисей» объявил имя нового главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба из Красноярска, контракт подписан с Эдуардом Штрейнбрехером. Условия соглашения не известны.

Отмечается, что 48-летний специалист сейчас получает тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.

Штрейнбрехер родился в Красноярске и часть игровой карьеры провел в местном «Металлурге». В 2016 году специалист возглавил «Балтику».

В минувшем сезоне Эдуард вернулся в Красноярск и вошел в тренерский штаб Артема Горлова.

источник: ФК «Енисей»
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