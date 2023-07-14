«Енисей» назначил на пост главного тренера бывшего наставника «Балтики»

»Енисей» объявил имя нового главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба из Красноярска, контракт подписан с Эдуардом Штрейнбрехером. Условия соглашения не известны.

Отмечается, что 48-летний специалист сейчас получает тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.

Штрейнбрехер родился в Красноярске и часть игровой карьеры провел в местном «Металлурге». В 2016 году специалист возглавил «Балтику».

В минувшем сезоне Эдуард вернулся в Красноярск и вошел в тренерский штаб Артема Горлова.