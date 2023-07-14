Защитник ЦСКА Мойзес выразил надежду, что армейцы вернутся в еврокубки

28-летний бразильский футболист Мойзес, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, выразил надежду, что в ближайшее время его команда будет допущена до участия в еврокубках.

В минувшем сезоне столичные армейцы завоевали серебряные медали РПЛ и выиграли Кубок России.

«Все в РПЛ хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы все-таки вернулись к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно. Но все-таки рассчитываем, что однажды вернемся в международный футбол. И очень болеем за это», — цитирует Мойзеса издание Sport24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды. После её окончания клуб выкупил трансфер игрока.