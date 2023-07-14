Известна зарплата новичка «Спартака» Бонгонды

Стали известны детали контракта «Спартака» с полузащитником Тео Бонгондой.

Напомним, что 27-летний конголезец несколько дней назад подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.

Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, зарплата Бонгонды в «Спартаке» составит 1,8 млн за сезон. Эта сумма меньше оклада хавбека в «Кадисе». В испанском клубе Тео зарабатывал 2 млн евро в год.

Отмечается, что зарплата полузащитника в клубе РПЛ может вырасти до 2 млн, в случае успешной игры.