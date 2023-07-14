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Известна зарплата новичка «Спартака» Бонгонды

В СМИ сообщалось, что «Спартак» заплатил за футболиста около 7 млн евро.
14 июля 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны детали контракта «Спартака» с полузащитником Тео Бонгондой.

Напомним, что 27-летний конголезец несколько дней назад подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.

Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, зарплата Бонгонды в «Спартаке» составит 1,8 млн за сезон. Эта сумма меньше оклада хавбека в «Кадисе». В испанском клубе Тео зарабатывал 2 млн евро в год.

Отмечается, что зарплата полузащитника в клубе РПЛ может вырасти до 2 млн, в случае успешной игры.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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