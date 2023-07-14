Игнашевич заявил, что Гинер был готов отпустить его в «Зенит»

Экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА Сергей Игнашевич, в настоящее время возглавляющий калининградскую «Балтику», рассказал о несостоявшемся переходе «Зенит».

«Позвонил Гинер и сказал, что есть предложение от «Зенита». «Если хочешь — можем отпустить». Почему не согласился? Не видел смысла переходить в российскую команду. Сказал Гинеру, что после Евро-2008 постараюсь уехать за границу. Не сложилось и я остался в ЦСКА», – заявил Игнашевич в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Сергей Игнашевич является одним из лучших защитников в истории российского футбола: он является шестикратным чемпионом РПЛ, семикратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА.

В 2008 году вместе со сборной России футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы, а на ЧМ-2018 – дошел вместе с командой до четвертьфинала.