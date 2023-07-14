Полузащитник ЦСКА Карраскаль пропустит матч за Суперкубок России с «Зенитом»

25-летний колумбийский футболист Хорхе Карраскаль, выступающий за ЦСКА на позиции полузащитника, пропустит матч Суперкубок России с «Зенитом».

Об этом сообщает директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения», — заявил Брейдо в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне колумбиец сыграл за столичных армейцев 34 матча, в которых забил шесть голов и оформил шесть результативных передач.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.