«Новости могут быть после Суперкубка». Гендиректор «Зенита» - о возможном трансфере Фернандеса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о потенциальном переходе в клуб защитника Марио Фернандеса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-защитник ЦСКА проходит медицинское обследование в команде из Санкт-Петербурга. В составе армейцев Фернандес провел десять сезонов.

«Прошел ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», — приводит Sport24 слова Медведева.

Добавим, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля. Начало встречи — в 17:00 мск.