ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Новости могут быть после Суперкубка». Гендиректор «Зенита» - о возможном трансфере Фернандеса

Матч за трофей пройдет в Казани.
14 июля 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о потенциальном переходе в клуб защитника Марио Фернандеса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-защитник ЦСКА проходит медицинское обследование в команде из Санкт-Петербурга. В составе армейцев Фернандес провел десять сезонов.

«Прошел ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», — приводит Sport24 слова Медведева.

Добавим, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля. Начало встречи — в 17:00 мск.

источник: Sport24.ru
«Динамо» обыграло «Пари НН» в товарищеском матче благодаря голу Гладышева
Второй матч начнётся в 17:00 по московскому времени.
14.07.2023 13:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, сколько Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» за сезон
Футболист играл за «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2017 года.
14.07.2023 13:00
Футбол
Полузащитник ЦСКА Карраскаль пропустит матч за Суперкубок России с «Зенитом»
Колумбиец получил повреждение.
14.07.2023 12:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стала известна зарплата новичка «Спартака» Бонгонда
В СМИ сообщалось, что «Спартак» заплатил за футболиста около 7 млн евро.
14.07.2023 12:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игнашевич заявил, что Гинер был готов отпустить его в «Зенит»
Игнашевич заявил, что Гинер был готов отпустить его в «Зенит»
Переход мог состояться до Евро-2008.
14.07.2023 12:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Представитель Угочукву Иву рассказал о ходе переговоров с «Рубином»
Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в казанский клуб.
14.07.2023 12:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник ЦСКА Мойзес выразил надежду, что армейцы вернутся в еврокубки
Бразилец хочет играть в Лиге чемпионов.
14.07.2023 11:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россиянин Обольский подписал контракт с испанской «Ибицей»
Игрок заключил соглашение с «Ибицей» по схеме «1+1».
14.07.2023 11:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Енисей» назначил на пост главного тренера бывшего наставника «Балтики»
Клуб выступает в Первой лиге.
14.07.2023 11:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.