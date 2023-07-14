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Сербский футболист «Сочи» Иван Миладинович больше не считается легионером в России

Он играет в РПЛ с 2018 года.
14 июля 2023 13:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 июля, официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал результаты заседания комитета по статусу футболистов.

На нём были рассмотрены заявления нескольких клубов об изменении легионерского статуса зарубежных футболистов.

Одним из решений Российского футбольного союза стало признание отсутствие статуса «легионер» у серба Ивана Миладиновича, выступающего за «Сочи».

28-летний защитник стал игроком сочинского клуба в 2018 году. За этот период он провёл за «Сочи» 87 матчей, в которых забил 3 гола. В сезоне-2021/22 выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Также легионерами в российском футболе перестали считаться два игрока «Звезды» Андрей Трофимов и Кирилл Сечкин, а также представитель «Крыльев Советов» Егор Борисов.

источник: РФС
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