Федун верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом в новом сезоне

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от команды в предстоящем сезоне РПЛ.

«У всех болельщиков «Спартака», в том числе и у меня, всегда одни и те же ожидания перед новым сезоном. Первые пять туров всё покажут! Конечно, как болельщик верю, что команда сможет стать чемпионом», — приводит слова бизнесмена «СЭ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.