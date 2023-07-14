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Федун верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом в новом сезоне

В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место.
14 июля 2023 14:04
автор: Степан Шереметьев

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от команды в предстоящем сезоне РПЛ.

«У всех болельщиков «Спартака», в том числе и у меня, всегда одни и те же ожидания перед новым сезоном. Первые пять туров всё покажут! Конечно, как болельщик верю, что команда сможет стать чемпионом», — приводит слова бизнесмена «СЭ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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