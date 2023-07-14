«Зенит» не объявляет о переходе Марио Фернандеса из-за лишнего веса футболиста

Сегодня, 14 июля, телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что «Зенит» не торопится с объявлением о переходе в команду Марио Фернандеса из-за лишнего веса российского защитника.

Согласно информации источника, 32-летний футболист находится в плохой физической форме. В мае 2022 года он принял решении о приостановке футбольной карьеры и с тех пор провёл всего шесть матчей за бразильский клуб «Интернасьонал» на правах аренды.

Из-за такого простоя Марио Фернандес набрал лишний вес, поэтому «Зенит» не хочет показывать его общественности в таком виде. На данный момент уроженец Бразилии усердно сбрасывает набранные килограммы, чтобы появиться на публике в отличной форме. Только после того, как экс-игрок сборной России приведёт себя в форму, «Зенит» планирует объявить о переходе футболиста официально.