Радченко назвал фаворита в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно результата предстоящего матча за Суперкубок России.

Напомним, за трофей клуб из Санкт-Петербурга сразится с ЦСКА.

«Это официальный титул, который остаётся в клубе навсегда, пополняет коллекцию. Это своего рода финал, в котором встречаются команды, которые уже выиграли по трофею. Игра, несомненно, получится интересной. Мой прогноз – победа «Зенита» со счётом 2:0», – приводит «Чемпионат» слова Радченко.

Игра пройдёт в Казани. Матч на «Ак Барс Арене» начнётся в 17:00 по московскому времени.