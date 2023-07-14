«Не зассал и поехал в Европу». Губерниев оценил переезд Кузяева во Францию

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Не всё надо мерить деньгами! Кузяев — огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперёд, Кузяев!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.