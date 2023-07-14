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Уокер согласился перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Футболист выступает за «горожан» с 2017 года.
14 июля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Мюнхену предложил 33-летнему футболиста контракт на два сезона с опцией продления еще на год.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Уокер уже дал согласие на переход в «Баварию». Теперь немецкому и английским клубам предстоит договориться об условиях сделки.

Кайл может обойтись »красным» в 15 миллионов евро + бонусы.

В минувшем сезоне Уокер провел 39 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

источник: Sky Sports
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