Уокер согласился перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Мюнхену предложил 33-летнему футболиста контракт на два сезона с опцией продления еще на год.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Уокер уже дал согласие на переход в «Баварию». Теперь немецкому и английским клубам предстоит договориться об условиях сделки.

Кайл может обойтись »красным» в 15 миллионов евро + бонусы.

В минувшем сезоне Уокер провел 39 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.