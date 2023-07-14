Уокер согласился перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Мюнхену предложил 33-летнему футболиста контракт на два сезона с опцией продления еще на год.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Уокер уже дал согласие на переход в «Баварию». Теперь немецкому и английским клубам предстоит договориться об условиях сделки.
Кайл может обойтись »красным» в 15 миллионов евро + бонусы.
В минувшем сезоне Уокер провел 39 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
источник: Sky Sports