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Корнеев заявил, что «Зенит» не отпустит Вендела в другой клуб просто так

Он выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2020 года.
14 июля 2023 15:08
автор: Виталий Овсянников

55-летний российский специалист Игорь Корнеев, ранее тренировавший сборную России, поделился мнением о желании Вендела уйти из «Зенита».

«Пока ситуация однозначная: человек хочет уйти. Но «Зенит» просто так его никуда не отпустит. Легионер не имеет права просто приостановить срок действия контракта. Поэтому «Зенит» спокоен и готов разбираться в ситуации по мере того, как она будет развиваться», — сказал Корнеев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» разрешило Венделу искать новый клуб. Он этого ещё не сделал, но и в расположение клуба из Санкт-Петербурга до сих пор не вернулся. По данным СМИ, он отложил возращение из-за смерти дедушки.

Текущий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.

источник: «RT на русском»
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