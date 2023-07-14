В «Зените» объявили об отсутствии предложений по Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отклонении предложения «Фламенго» по трансферу хавбека Клаудиньо.

«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фейки», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» согласовал контракт с футболистом и предложил за него 15 млн евро. Клуб хотел «разбить» эту сумму на 5 лет и перечислять «Зениту» по 1,5 млн евро.

26-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ он забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.