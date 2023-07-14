Гендиректор «Зенита» — о ситуации Марио Фернандеса: просьба не будоражить общественность

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора «Зенита», заявил, что официальные новости о трансфере Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб будут объявлены после Суперкубка России.

«Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», — цитирует Медведева издание Sport24.

Напомним, сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» не объявляет о переходе Марио Фернандеса из-за лишнего веса футболиста.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник прошёл медосмотр для перехода в «Зенит» и в ближайшее время подпишет контракт с санкт-петербургским клубом.